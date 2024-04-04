RT в Telegram
Подпишись

Дуда назвал посла Израиля в Польше самой большой проблемой в отношениях стран

Короткая ссылка
Посол Израиля в Польше Яков Ливне — самая большая проблема в отношениях между странами, заявил польский президент Анджей Дуда.
Дуда назвал посла Израиля в Польше самой большой проблемой в отношениях стран
  • Gettyimages.ru

Речь идёт о высказывании дипломата по поводу смерти волонтёров в Газе, среди которых были граждане Польши, при ударе израильской армии.

«По моей оценке, господин посол сегодня является самой большой проблемой для государства Израиль в отношениях с Польшей, так как власти Израиля ведут себя и делают заявления в отношении этой трагедии очень взвешенно», — цитирует его РИА Новости.

Дуда подчеркнул, что израильский посол этой взвешенности и деликатности не соблюдает — это неприемлемо.

Ранее стало известно, что израильские военные застрелили двух человек и закопали их бульдозером.

Также десятки мирных жителей погибли и несколько пострадали за минувшие сутки в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов сектора Газа армией Израиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить