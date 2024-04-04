Дуда назвал посла Израиля в Польше самой большой проблемой в отношениях стран

Посол Израиля в Польше Яков Ливне — самая большая проблема в отношениях между странами, заявил польский президент Анджей Дуда.

Речь идёт о высказывании дипломата по поводу смерти волонтёров в Газе, среди которых были граждане Польши, при ударе израильской армии.

«По моей оценке, господин посол сегодня является самой большой проблемой для государства Израиль в отношениях с Польшей, так как власти Израиля ведут себя и делают заявления в отношении этой трагедии очень взвешенно», — цитирует его РИА Новости.

Дуда подчеркнул, что израильский посол этой взвешенности и деликатности не соблюдает — это неприемлемо.

Ранее стало известно, что израильские военные застрелили двух человек и закопали их бульдозером.

Также десятки мирных жителей погибли и несколько пострадали за минувшие сутки в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов сектора Газа армией Израиля.