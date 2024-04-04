Дуда назвал посла Израиля в Польше самой большой проблемой в отношениях стран
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Речь идёт о высказывании дипломата по поводу смерти волонтёров в Газе, среди которых были граждане Польши, при ударе израильской армии.
«По моей оценке, господин посол сегодня является самой большой проблемой для государства Израиль в отношениях с Польшей, так как власти Израиля ведут себя и делают заявления в отношении этой трагедии очень взвешенно», — цитирует его РИА Новости.
Дуда подчеркнул, что израильский посол этой взвешенности и деликатности не соблюдает — это неприемлемо.
Ранее стало известно, что израильские военные застрелили двух человек и закопали их бульдозером.
Также десятки мирных жителей погибли и несколько пострадали за минувшие сутки в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов сектора Газа армией Израиля.