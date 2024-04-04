Десятки человек погибли из-за ударов Израиля по сектору Газа

Десятки мирных жителей погибли и несколько пострадали за минувшие сутки в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов сектора Газа армией Израиля. Об этом сообщило WAFA.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на палестинское агентство, не менее пяти палестинцев были убиты и ещё десять получили ранения в результате налёта ВВС Израиля на жилые дома в городе Хан-Юнис.

Вместе с этим израильтяне напали на город Дейр эль-Балах в центральной части сектора Газа, что привело к гибели трёх местных жителей, многие получили ранения.

Ударам израильской артиллерии подверглись также жилые кварталы Шейх-Аджлин, Телль-эль-Хава и Аль-Зайтун в городе Газа, из-за чего пострадали несколько человек, в основном женщины и дети.

Ранее стало известно, что израильские военные застрелили двух человек и закопали их бульдозером.