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Al Jazeera: израильские военные застрелили двух человек и закопали их бульдозером

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Израильские военные застрелили двух палестинцев и закопали их тела бульдозером.

Об этом информирует Al Jazeera.

По данным телеканала, один из палестинцев неоднократно махал солдатам куском белой ткани, чтобы показать, что они не представляют угрозы.

«Но оба были застрелены с близкого расстояния», — передаёт телеканал.

Затем, как отмечается, «израильский военный бульдозер» закопал тела погибших в песок.

Ранее армия Израиля нанесла удар по сектору Газа.

Также ЦАХАЛ заявил о ликвидации замкомандующего военным крылом ХАМАС.

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