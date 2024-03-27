Times of Israel: ЦАХАЛ заявил о ликвидации замкомандующего военным крылом ХАМАС
Об этом пишет The Times of Israel.
По данным газеты, он был убит в результате израильского авиаудара, нанесённого в центральной части сектора Газа.
Кроме того, как отметили в ЦАХАЛ, вместе с Иссой был убит старший командир ХАМАС Гази Абу Тамаа.
Ранее по меньшей мере 18 мирных жителей погибли в результате авиаударов израильских сил по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.
Также помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили борьбу с движением ХАМАС в секторе Газа.