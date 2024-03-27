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Times of Israel: ЦАХАЛ заявил о ликвидации замкомандующего военным крылом ХАМАС

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Армия обороны Израиля утверждает, что в начале марта ликвидировала заместителя командующего военным крылом движения ХАМАС Марвана Исса.

Об этом пишет The Times of Israel.

По данным газеты, он был убит в результате израильского авиаудара, нанесённого в центральной части сектора Газа.

Кроме того, как отметили в ЦАХАЛ, вместе с Иссой был убит старший командир ХАМАС Гази Абу Тамаа.

Ранее по меньшей мере 18 мирных жителей погибли в результате авиаударов израильских сил по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

Также помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили борьбу с движением ХАМАС в секторе Газа.

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