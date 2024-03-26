Помощник президента США обсудил с министром обороны Израиля борьбу с ХАМАС

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили борьбу с движением ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Они обсудили то, как наилучшим образом добиться окончательного поражения ХАМАС в Газе», — цитирует её ТАСС.

Как она подчеркнула, Салливан заявил Галанту, что президент США Джо Байден «полностью поддерживает» право Израиля на самооборону перед лицом «всех угроз, в том числе со стороны Ирана».

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном сообщил, что Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку Вашингтона в вопросе проведения наземной операции в Рафахе, но готов провести её и самостоятельно.