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Помощник президента США обсудил с министром обороны Израиля борьбу с ХАМАС

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили борьбу с движением ХАМАС в секторе Газа.
Помощник президента США обсудил с министром обороны Израиля борьбу с ХАМАС
  • Gettyimages.ru
  • © GPO

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Они обсудили то, как наилучшим образом добиться окончательного поражения ХАМАС в Газе», — цитирует её ТАСС.

Как она подчеркнула, Салливан заявил Галанту, что президент США Джо Байден «полностью поддерживает» право Израиля на самооборону перед лицом «всех угроз, в том числе со стороны Ирана».

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном сообщил, что Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку Вашингтона в вопросе проведения наземной операции в Рафахе, но готов провести её и самостоятельно.

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