Al Jazeera: Израиль использует бульдозеры для рейда в Дженине на Западном берегу

Израильские силы проводят рейд в городе Дженин на Западном берегу и используют бульдозеры для разрушения инфраструктуры.

Об этом информирует телеканал Al Jazeera. «... израильские силы используют бульдозеры для разрушения инфраструктуры в этом районе», — говорится в сообщении. Ранее израильские военные застрелили двух человек и закопали их бульдозером.