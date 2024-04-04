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Al Jazeera: Израиль использует бульдозеры для рейда в Дженине на Западном берегу

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Израильские силы проводят рейд в городе Дженин на Западном берегу и используют бульдозеры для разрушения инфраструктуры.

Об этом информирует телеканал Al Jazeera.

«... израильские силы используют бульдозеры для разрушения инфраструктуры в этом районе», — говорится в сообщении.

Ранее израильские военные застрелили двух человек и закопали их бульдозером.

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