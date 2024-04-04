Лавров — о позиции Зеленского по переговорам с Россией: мечтать не вредно
- РИА Новости
В разговоре с журналистами Лавров напомнил, что «формула Зеленского» являет собой ультиматум, требующий от России «сдаться, капитулировать, уйти на границы 1991 года».
«Правда, недавно «любезно» господин Зеленский сказал, что можно начать с границы февраля 2022 года. Ну, мечтать не вредно», — продолжил министр, слова которого приводит ТАСС.
Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться без возвращения украинского государства к границам 1991 года.
После этого он заговорил о границах страны на 2022 год. Комментируя его высказывание, представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Зеленский нервничает из-за возможных выборов на Украине.
В Кремле также обратили внимание на то, что утверждения МИД Украины о неких переговорах с Россией вступают в противоречие с тем, что Киев официально запретил вести диалог с Москвой.