Лавров — о позиции Зеленского по переговорам с Россией: мечтать не вредно

Недавние заявления Владимира Зеленского о переговорах с Россией при условии возврата к границам 2022 года производят жалкий вид, отметил глава российского МИД Сергей Лавров, подчеркнув, что «мечтать не вредно».

В разговоре с журналистами Лавров напомнил, что «формула Зеленского» являет собой ультиматум, требующий от России «сдаться, капитулировать, уйти на границы 1991 года».

«Правда, недавно «любезно» господин Зеленский сказал, что можно начать с границы февраля 2022 года. Ну, мечтать не вредно», — продолжил министр, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться без возвращения украинского государства к границам 1991 года.

После этого он заговорил о границах страны на 2022 год. Комментируя его высказывание, представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Зеленский нервничает из-за возможных выборов на Украине.

В Кремле также обратили внимание на то, что утверждения МИД Украины о неких переговорах с Россией вступают в противоречие с тем, что Киев официально запретил вести диалог с Москвой.