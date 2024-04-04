RT в Telegram
Подпишись

Лавров — о позиции Зеленского по переговорам с Россией: мечтать не вредно

Короткая ссылка
Недавние заявления Владимира Зеленского о переговорах с Россией при условии возврата к границам 2022 года производят жалкий вид, отметил глава российского МИД Сергей Лавров, подчеркнув, что «мечтать не вредно».
Лавров — о позиции Зеленского по переговорам с Россией: мечтать не вредно
  • РИА Новости

В разговоре с журналистами Лавров напомнил, что «формула Зеленского» являет собой ультиматум, требующий от России «сдаться, капитулировать, уйти на границы 1991 года».

«Правда, недавно «любезно» господин Зеленский сказал, что можно начать с границы февраля 2022 года. Ну, мечтать не вредно», — продолжил министр, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться без возвращения украинского государства к границам 1991 года.

После этого он заговорил о границах страны на 2022 год. Комментируя его высказывание, представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Зеленский нервничает из-за возможных выборов на Украине.

В Кремле также обратили внимание на то, что утверждения МИД Украины о неких переговорах с Россией вступают в противоречие с тем, что Киев официально запретил вести диалог с Москвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить