Захарова — о словах Зеленского о переговорах с Россией: нервничает из-за выборов
- РИА Новости
Такое мнение дипломат высказала в беседе с РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться без возвращения украинского государства к границам 1991 года. Теперь он говорит о границах страны на 2022 год.
«Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?» — сказала Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что утверждения МИД Украины о неких переговорах с Россией вступают в противоречие с тем, что Киев официально запретил вести диалог с Москвой.