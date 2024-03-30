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Захарова — о словах Зеленского о переговорах с Россией: нервничает из-за выборов

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией без учёта границ 1991 года, подчеркнула, что он нервничает из-за возможных выборов на Украине.
Захарова — о словах Зеленского о переговорах с Россией: нервничает из-за выборов
  • РИА Новости

Такое мнение дипломат высказала в беседе с РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться без возвращения украинского государства к границам 1991 года. Теперь он говорит о границах страны на 2022 год.

«Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?» — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что утверждения МИД Украины о неких переговорах с Россией вступают в противоречие с тем, что Киев официально запретил вести диалог с Москвой.

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