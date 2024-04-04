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Сийярто: Венгрия не готова внести вклад в фонд военной помощи Украине

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Венгрия не готова внести вклад в фонд военной помощи Украине, и другие страны НАТО также не поддерживают эту идею, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Сийярто: Венгрия не готова внести вклад в фонд военной помощи Украине
  • РИА Новости

«Если НАТО одобрит пакет на €100 млрд на срок в пять лет, то это обернётся дополнительными расходами для венгерского бюджета в размере €10 млрд... Для выполнения такого решения, несущего угрозу войны, деньги венгерских налогоплательщиков не годятся», — цитирует его ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что был не единственным, кто выступил против идеи о создании фонда военной помощи киевскому режиму.

Ранее Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщало, что страны НАТО «закатили глаза» на инициативу генсека альянса Йенса Столтенберга по Украине.

Сам Столтенберг заявил, что страны альянса договорились усилить его роль в координации военной помощи Украине.

По его словам, в НАТО не обсуждают прямое присутствие военных сил альянса на Украине.

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