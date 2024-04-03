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Страны НАТО договорились усилить свою роль в координации помощи Украине

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Страны НАТО договорились усилить роль альянса в координации военной помощи Украине, заявил генсек Йенс Столтенберг.
Страны НАТО договорились усилить свою роль в координации помощи Украине
  • Gettyimages.ru

«Сегодня министры договорились продолжить работу над планом по усилению роли НАТО в координации помощи в сфере безопасности и подготовке военных», — цитирует его РИА Новости.

По словам Столтенберга, детали будут обсуждаться ближайшие недели.

Ранее генсек альянса подтвердил планы НАТО координировать военные поставки Украине, чем сейчас занимаются США.

Столтенберг также предложил сделать военные поставки альянса Украине обязательными.

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