Лавров назвал Украину террористическим государством
- РИА Новости
«Сегодня сама Украина стала откровенным террористическим государством: десять лет терроризирует граждан своей страны и за её пределами», — сказал он.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «вполне схоластической» дискуссию о возможном признании «так называемой бывшей Украины террористическим государством».
В МИД России сообщили, что Москва через Минск передала Киеву ноту с требованиями по антитеррору.
В связи с рядом терактов в России Москва требует от Киева ареста главы СБУ Василия Малюка.