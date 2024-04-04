Лавров назвал Украину террористическим государством

Украина стала настоящим террористическим государством, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с иностранными дипломатами, посвящённой урегулированию в регионе.

«Сегодня сама Украина стала откровенным террористическим государством: десять лет терроризирует граждан своей страны и за её пределами», — сказал он.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «вполне схоластической» дискуссию о возможном признании «так называемой бывшей Украины террористическим государством».

В МИД России сообщили, что Москва через Минск передала Киеву ноту с требованиями по антитеррору.

В связи с рядом терактов в России Москва требует от Киева ареста главы СБУ Василия Малюка.