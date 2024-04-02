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Медведев: Украина уже стала террористическим государством

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Украина уже стала террористическим государством. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: Украина уже стала террористическим государством
  • РИА Новости

Он назвал «вполне схоластической» дискуссию о возможном признании «так называемой бывшей Украины террористическим государством».

«По факту б. Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и (!) чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах», — написал Медведев в Telegram.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва через Минск передала Киеву ноту с требованиями по антитеррору.

В связи с рядом терактов в России Москва требует от Киева ареста главы СБУ Василия Малюка.

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