Грушко: украинский кризис может выйти за географические рамки
- РИА Новости
«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран — членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», — сказал он.
Дипломат отметил, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона о готовности отправить войска на Украину говорят о нацеленности на путь эскалации в условиях, когда Запад терпит стратегическое поражение «на земле».
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что НАТО сделало Россию целью своей агрессивной политики, а Украина используется альянсом лишь как антироссийский инструмент.