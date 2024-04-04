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Грушко: украинский кризис может выйти за географические рамки

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Из-за авантюрных действий одной из стран НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
Грушко: украинский кризис может выйти за географические рамки
  • РИА Новости

«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран — членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», — сказал он.

Дипломат отметил, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона о готовности отправить войска на Украину говорят о нацеленности на путь эскалации в условиях, когда Запад терпит стратегическое поражение «на земле». 

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что НАТО сделало Россию целью своей агрессивной политики, а Украина используется альянсом лишь как антироссийский инструмент.

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