Грушко: украинский кризис может выйти за географические рамки

Из-за авантюрных действий одной из стран НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран — членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», — сказал он.

Дипломат отметил, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона о готовности отправить войска на Украину говорят о нацеленности на путь эскалации в условиях, когда Запад терпит стратегическое поражение «на земле».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что НАТО сделало Россию целью своей агрессивной политики, а Украина используется альянсом лишь как антироссийский инструмент.