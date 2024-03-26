Сийярто: заявления стран НАТО об Украине увеличивают риски начала войны

Заявления от имени стран — членов НАТО об отправке войск на Украину приближают риск начала третьей мировой войны, предупреждает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

В интервью ТАСС министр заявил, что в такой критической ситуации не только действия, но и слова имеют огромное значение.

«Поэтому когда речь идёт о возможности ввода войск на Украину от имени некоторых стран — членов НАТО, это действительно опасно, потому что мы не хотим сталкиваться с угрозой. Ужасающий риск начала третьей мировой войны приближается», — сказал Сийярто.

Венгрия будет призывать своих союзников воздерживаться от любых заявлений и действий, которые могут привести к эскалации, подчеркнул глава МИД.

Как ранее заявил на заседании Совбеза ООН российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя, страны Запада, ведущие безумные речи о конфликте России и НАТО, должны осознать, готовы ли они воевать на своей территории.

Он подчеркнул, что Франции и её президенту Эммануэлю Макрону, который допускает отправку войск на Украину, нужно помнить, что эти военные станут приоритетной целью для армии России. Предыдущая попытка Парижа объединить Европу на антироссийской основе потерпела фиаско, напомнил дипломат.