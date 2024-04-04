Захарова: Россия сделает политические выводы по итогам теракта в «Крокусе»

Россия сделает политические выводы на основе расследования теракта в «Крокусе», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Нужно чётко и выверенно идти путём установления истины. И на основе фактов делать соответствующие уже политические выводы», — сказала она ТАСС.

Ранее специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что ГП России направила властям США, Германии, Франции и Кипра запросы и обращения депутатов Госдумы касательно расследования террористических актов на территории Российской Федерации.

Экс-помощница американского президента Джо Байдена Тара Рид в эфире RT заявила, что Запад вряд ли будет отвечать на запрос Генпрокуратуры России в США, Германию, на Кипр и во Францию о расследовании терактов в России и на «Северных потоках».