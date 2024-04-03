Экс-помощница президента США: Запад вряд ли будет отвечать на запрос ГП России
По её словам, США и Британия «финансируют украинскую прокси-войну против России» и не будут помогать российским спецслужбам.
Ранее специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что ГП России направила властям США, Германии, Франции и Кипра запросы и обращения депутатов Госдумы касательно расследования террористических актов на территории Российской Федерации.