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Захарова: НАТО выбрало Россию своей целью, Украина — лишь инструмент

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НАТО сделало Россию целью своей агрессивной политики, а Украина используется альянсом лишь как антироссийский инструмент.

Об этом, как информирует ТАСС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это агрессивный блок, направленный против нашей страны. Там есть и другие страны, есть и другие направления, но в первую очередь это наша страна, которая выбрана ими целью», — сказала дипломат.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко в интервью RT назвал НАТО инструментом американской гегемонии.

Также, по его словам, российская угроза существует только в европейских и американских умах.

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