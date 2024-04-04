Захарова: НАТО выбрало Россию своей целью, Украина — лишь инструмент

НАТО сделало Россию целью своей агрессивной политики, а Украина используется альянсом лишь как антироссийский инструмент.

Об этом, как информирует ТАСС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это агрессивный блок, направленный против нашей страны. Там есть и другие страны, есть и другие направления, но в первую очередь это наша страна, которая выбрана ими целью», — сказала дипломат.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко в интервью RT назвал НАТО инструментом американской гегемонии.

Также, по его словам, российская угроза существует только в европейских и американских умах.