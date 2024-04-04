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РСМД: быстрой отмены санкций против России не будет

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Быстрой отмены антироссийских санкций не будет даже в случае достижения политических соглашений, заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Тимофеева, Иран живёт под американскими санкциями уже 45 лет, в течение которых рестрикции то наращивались Вашингтоном, то сокращались.

«Исходя из этого, предположу, что антироссийские санкции будут существовать долго, прогнозировать их можно на десятилетия вперёд», — сказал гендиректор РСМД.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что, несмотря на санкции Соединённых Штатов и Брюсселя, Россия успешно преодолевает вызовы.

Также премьер России Михаил Мишустин отметил, что европейцы расплачиваются рецессией и стагнацией экономики за антироссийскую политику.

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