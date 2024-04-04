«Известия»: в ФАС увидели в действиях Apple признаки нарушения законодательства России

Федеральная антимонопольная служба рассматривает как нарушение антимонопольного законодательства России то, что компания Apple ограничивает доступность в App Store приложений российских банков и не позволяет устанавливать приложения из других ресурсов.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«В настоящее время российские пользователи iOS-устройств... фактически не могут применять их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства отечественных финорганизаций.

Кроме того, компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store.

Ранее в работе большинства сервисов Apple произошёл сбой.

Также в Роскачестве заявили, что Apple и Google могут отключить смартфоны в России, но понеся ущерб.