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Роскачество: Apple и Google могут отключить смартфоны в России, но понеся ущерб

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Корпорации Google и Apple технически могут отключить все свои смартфоны в России, однако компаниям это невыгодно, в том числе из-за огромного репутационного ущерба и возможных многомиллионных исков.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства», — предупредил эксперт.

При этом Кузьменко усомнился, что корпорации примут такое решение.

Ранее в ряде провинций КНР сотрудникам запретили использовать технику Apple.

Также сообщалось, что Еврокомиссия оштрафовала Apple на €1,84 млрд.

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