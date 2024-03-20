Роскачество: Apple и Google могут отключить смартфоны в России, но понеся ущерб

Корпорации Google и Apple технически могут отключить все свои смартфоны в России, однако компаниям это невыгодно, в том числе из-за огромного репутационного ущерба и возможных многомиллионных исков.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства», — предупредил эксперт.

При этом Кузьменко усомнился, что корпорации примут такое решение.

Ранее в ряде провинций КНР сотрудникам запретили использовать технику Apple.

Также сообщалось, что Еврокомиссия оштрафовала Apple на €1,84 млрд.