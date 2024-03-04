Еврокомиссия оштрафовала Apple на €1,84 млрд за злоупотребление доминирующей позицией на рынке музыкального стримингового приложения Apple Music.

«Apple нелегально ограничила возможности разработчиков приложений для музыкального стриминга информировать потребителей о более дешёвых возможностях покупки музыки за пределами экосистемы Apple», — цитирует ТАСС зампредседателя ЕК Маргрете Вестагер.

По её словам, такая практика со стороны компании нарушает европейские антимонопольные нормы.

Ранее Еврокомиссия назначила компании Google рекордный штраф в размере €2,4 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.