Еврокомиссия оштрафовала Apple на €1,84 млрд
- AP
«Apple нелегально ограничила возможности разработчиков приложений для музыкального стриминга информировать потребителей о более дешёвых возможностях покупки музыки за пределами экосистемы Apple», — цитирует ТАСС зампредседателя ЕК Маргрете Вестагер.
По её словам, такая практика со стороны компании нарушает европейские антимонопольные нормы.
Ранее Еврокомиссия назначила компании Google рекордный штраф в размере €2,4 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.