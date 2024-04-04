Антонов на слова Блинкена о поведении России: «Не американцам давать нам советы»
Слова дипломата приводит Telegram-канал российской дипмиссии.
Антонов отметил, что от России всё время чего-то требуют, не желая понять, что она не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики.
«Пора бы правительству Соединённых Штатов перестать лгать себе и другим», — подчеркнул посол.
Ранее Блинкен выразил мнение, что диалог между США и Россией не исключён, если политика Москвы изменится.
Также Антонов призвал Запад отринуть иллюзии о нанесении стратегического поражения России.