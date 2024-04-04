Антонов на слова Блинкена о поведении России: «Не американцам давать нам советы»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москве следует изменить своё поведение для улучшений отношений с Вашингтоном, заявил, что не американцам давать России советы.

Слова дипломата приводит Telegram-канал российской дипмиссии.

Антонов отметил, что от России всё время чего-то требуют, не желая понять, что она не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики.

«Пора бы правительству Соединённых Штатов перестать лгать себе и другим», — подчеркнул посол.

Ранее Блинкен выразил мнение, что диалог между США и Россией не исключён, если политика Москвы изменится.

Также Антонов призвал Запад отринуть иллюзии о нанесении стратегического поражения России.