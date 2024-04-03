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Блинкен не исключает возможности диалога США с Россией в случае изменения её политики

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу LCI выразил мнение, что диалог между США и Россией не исключён, если политика Москвы изменится.

«Если политика России изменится, то мы ничего не исключаем. Проблема в том, что мы не видим признаков таких изменений», — цитирует его ТАСС.

При этом Блинкен выразил надежду, что отношения между нашими странами изменятся и будут «не такими, как сейчас».

Также он отметил, что отправка войск на Украину приблизит прямой конфликт с Россией.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты и Британия разжигают русофобию на Западе, чтобы ещё больше привязать к себе страны НАТО.

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