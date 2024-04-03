Блинкен не исключает возможности диалога США с Россией в случае изменения её политики
«Если политика России изменится, то мы ничего не исключаем. Проблема в том, что мы не видим признаков таких изменений», — цитирует его ТАСС.
При этом Блинкен выразил надежду, что отношения между нашими странами изменятся и будут «не такими, как сейчас».
Также он отметил, что отправка войск на Украину приблизит прямой конфликт с Россией.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты и Британия разжигают русофобию на Западе, чтобы ещё больше привязать к себе страны НАТО.