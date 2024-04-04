Журналистка Стил заявила, что её интервью с Байденом было срежиссированно

Бывшая телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил заявила Fox News, что её интервью с президентом Джо Байденом в марте 2021 года было полностью срежиссированно.

По её словам, она получила «интересный опыт», так как всё интервью было «очень организованно».

«Мне сказали: «Ты произнесёшь каждое слово, которое мы напишем, ты не будешь отклоняться от сценария», — сказала Стил.

Журналист отметила, что каждый вопрос американскому лидеру был подготовлен заранее и «десятки раз» прорабатывался редакторами и руководством.

Ранее сообщалось, что Байден попросил разрешения у своего сотрудника ответить на вопросы аудитории.

Также бывший американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что Байден является худшим президентом в истории США и его никто не уважает за границей.