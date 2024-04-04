Журналистка Стил заявила, что её интервью с Байденом было срежиссированно
По её словам, она получила «интересный опыт», так как всё интервью было «очень организованно».
«Мне сказали: «Ты произнесёшь каждое слово, которое мы напишем, ты не будешь отклоняться от сценария», — сказала Стил.
Журналист отметила, что каждый вопрос американскому лидеру был подготовлен заранее и «десятки раз» прорабатывался редакторами и руководством.
Ранее сообщалось, что Байден попросил разрешения у своего сотрудника ответить на вопросы аудитории.
Также бывший американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что Байден является худшим президентом в истории США и его никто не уважает за границей.