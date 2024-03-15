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NYP: Байден попросил разрешения у своего сотрудника ответить на вопросы аудитории

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Президент США Джо Байден просил разрешения у своего сотрудника «ответить на пару вопросов» аудитории во время предвыборной кампании в Мичигане.
NYP: Байден попросил разрешения у своего сотрудника ответить на вопросы аудитории
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

Об этом пишет New York Post.

«Могу я ответить на пару вопросов?» — спросил американский лидер.

Как отмечает издание, сотрудник ответила ему положительно, однако вопрос Байдена побудил других помощников быстро вывести прессу из зоны слышимости.

Ранее Байден неверно назвал срок своей работы на посту президента США.

Также бывший американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что Байден является худшим президентом в истории США и его никто не уважает за границей.

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