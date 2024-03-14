Трамп заявил, что Байдена никто не уважает за границей
«Он худший президент, который у нас когда-либо был. Его вообще не уважают за границей», — сказал Трамп.
При этом он назвал Байдена коррумпированным и некомпетентным.
«Он превратил систему правосудия в оружие, чтобы преследовать своего политического оппонента, чего раньше никогда не было», — цитирует бывшего американского лидера РИА Новости.
Ранее Байден назвал условие проведения предвыборных дебатов с Трампом.
Также Трамп назвал обращение Байдена к конгрессу позором для США.