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Белый дом: США не готовы возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Украине

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Правительство США не готово пересмотреть решение американского президента Джо Байдена о приостановке заключения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа в обмен на согласование конгрессом нового пакета помощи Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Президент поддерживает приостановку выдачи дополнительных лицензий на экспорт СПГ с целью проведения оценки экономических и климатических последствий для населения», — сказала она.

По словам Жан-Пьер, администрация Байдена считает, что республиканцы в палате представителей должны поддержать законопроект, который предусматривает финансирование помощи Украине.

Ранее власти 16 американских штатов подали иск против решения Байдена приостановить экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

Позже в Reuters заявили, что США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ.

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