Белый дом: США не готовы возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Украине
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
«Президент поддерживает приостановку выдачи дополнительных лицензий на экспорт СПГ с целью проведения оценки экономических и климатических последствий для населения», — сказала она.
По словам Жан-Пьер, администрация Байдена считает, что республиканцы в палате представителей должны поддержать законопроект, который предусматривает финансирование помощи Украине.
Ранее власти 16 американских штатов подали иск против решения Байдена приостановить экспорт сжиженного природного газа (СПГ).
Позже в Reuters заявили, что США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ.