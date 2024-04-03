Исследователь Саймонс: не стоит ждать правды от Запада в ответ на запрос ГП

Независимый исследователь из Швеции Грег Саймонс в беседе с RT объяснил, почему ждать от Запада правды в ответ на запрос Генпрокуратуры России в ближайшем будущем не стоит.

Саймонс заявил, что Запад «использовал принцип правдоподобного отрицания как прикрытие».

«У них есть длинная история использования террористических организаций против стран, с которыми у них проблемы», — отметил он.

Саймонс напомнил, как у Ливии, Сирии и Ирана, с властями которых у американцев были трудности, вскоре начинались проблемы с террористами.

Ранее специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что ГП России направила властям США, Германии, Франции и Кипра запросы и обращения депутатов Госдумы касательно расследования террористических актов на территории Российской Федерации.