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В ООН заявили, что временно ограничивают свои перемещения ночью в Газе

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ООН вводит на двое суток ограничения на перемещение в ночное время своих сотрудников в секторе Газа.
В ООН заявили, что временно ограничивают свои перемещения ночью в Газе
  • РИА Новости

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы приостановили наши перемещения ночью в секторе Газа по меньшей мере на 48 часов, чтобы дополнительно оценить проблемы с безопасностью, которые влияют на наших сотрудников на земле и, естественно, на гражданское население», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО World Central Kitchen Хосе Андресом принёс извинения в связи с гибелью её сотрудников в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что израильские военные нанесли удар по международным гуманитарным работникам из организации World Central Kitchen в секторе Газа. По его словам, удар по гражданским лицам был «непреднамеренным».

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