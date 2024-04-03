ВОЗ: на систему здравоохранения в Палестине, Израиле и Ливане было 900 атак
- РИА Новости
Об этом сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«С начала конфликта ВОЗ верифицировала 906 атак на здравоохранение в Газе, на Западном берегу, в Израиле и Ливане», — сказал он.
Гебрейесус уточнил, что эти атаки привели к гибели 736 человек и ранению 1014.
21 февраля два человека погибли, ещё шестеро получили ранения при обстреле израильскими военными убежища международной некоммерческой организации «Врачи без границ» в секторе Газа.