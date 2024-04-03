ВОЗ: на систему здравоохранения в Палестине, Израиле и Ливане было 900 атак

Система здравоохранения в Палестине, Израиле и Ливане с октября 2023 года подвергалась атакам 906 раз.

Об этом сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«С начала конфликта ВОЗ верифицировала 906 атак на здравоохранение в Газе, на Западном берегу, в Израиле и Ливане», — сказал он.

Гебрейесус уточнил, что эти атаки привели к гибели 736 человек и ранению 1014.

21 февраля два человека погибли, ещё шестеро получили ранения при обстреле израильскими военными убежища международной некоммерческой организации «Врачи без границ» в секторе Газа.