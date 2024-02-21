При обстреле убежища «Врачей без границ» в Газе погибли два человека
Информация об этом появилась в соцсети X организации.
«... бригады скорой помощи уже прибыли на место, где погибли по меньшей мере два члена семей наших коллег и шесть человек получили ранения», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что число погибших от израильских ударов по Газе превысило 29 тыс.
Также в организации заявили, что все ресурсы для лечения пострадавших в Газе систематически уничтожаются.
Кроме того, в ВОЗ отметили, что с 7 октября совершено 378 атак на систему здравоохранения в Газе.