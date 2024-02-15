MSF: все ресурсы для лечения пострадавших в Газе систематически уничтожаются

Все ресурсы, необходимые для оказания помощи пострадавшим в секторе Газа, систематически уничтожаются. Об этом заявил генсек организации «Врачи без границ» (Médecins sans frontières, MSF) Кристофер Локьер.

«Вода, электричество, лекарства, больницы... — всё, что могло бы помочь в лечении тяжелораненых мирных жителей Газы, систематически уничтожается», — приводит РИА Новости его слова.

Локьер подчеркнул, что условия больше не позволяют оказывать реальную гуманитарную помощь в секторе Газа.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Ричард Пиперкорн заявил, что более 370 атак было совершено на инфраструктуру здравоохранения в секторе Газа с 7 октября 2023 года.