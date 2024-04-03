Посол Израиля: ещё трое россиян находятся в заложниках у ХАМАС

Ещё три человека с российским гражданством находятся в заложниках у ХАМАС, заявила посол Израиля в России Симона Гальперин.

«Три человека с двойным гражданством, в том числе с российским... Нам известно, что их нет в списках погибших», — цитирует её ТАСС.

По словам дипломата, всего в заложниках у ХАМАС находятся 134 человека.

Замглавы российского МИД, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов ранее сообщил, что Москва ведёт контакты по вопросу освобождения оставшихся россиян из плена ХАМАС.

В феврале Абу Убайда, представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама», заявил, что потери среди заложников в секторе Газа стали значительными.