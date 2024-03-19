Богданов: Россия ведёт контакты по освобождению россиян из плена ХАМАС
Об этом пишет ТАСС.
«Контакты проходят, конечно, но под бомбёжками это невозможно делать, мы это объясняем нашим израильским коллегам», — сказал он.
Богданов отметил, что во время освобождения ещё трёх граждан России были паузы в военных действиях и условия для того, чтобы туда зашли представители Международного Красного Креста и забрали заложников по договорённости между Москвой и представителями палестинских структур.
Ранее портал Axios сообщил, что стороны переговоров в катарской столице Дохе о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников предложили некоторые компромиссы.
В феврале представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда заявил, что потери среди заложников в секторе Газа стали значительными.