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Богданов: Россия ведёт контакты по освобождению россиян из плена ХАМАС

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Замглавы российского МИД, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил, что Москва ведёт контакты по вопросу освобождения оставшихся россиян из плена ХАМАС.

Об этом пишет ТАСС.

«Контакты проходят, конечно, но под бомбёжками это невозможно делать, мы это объясняем нашим израильским коллегам», — сказал он.

Богданов отметил, что во время освобождения ещё трёх граждан России были паузы в военных действиях и условия для того, чтобы туда зашли представители Международного Красного Креста и забрали заложников по договорённости между Москвой и представителями палестинских структур.

Ранее портал Axios сообщил, что стороны переговоров в катарской столице Дохе о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников предложили некоторые компромиссы.

В феврале представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда заявил, что потери среди заложников в секторе Газа стали значительными.

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