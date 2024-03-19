Axios: стороны переговоров о прекращении огня в Газе предложили ряд компромиссов

Стороны переговоров в катарской столице Дохе о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников предложили некоторые компромиссы.

Об этом сообщает Axios.

«Обе стороны пришли с некоторыми компромиссами и готовностью к переговорам», — говорится в публикации.

По данным портала, Израиль и ХАМАС впервые за несколько месяцев обсуждают детали возможного соглашения с целью освобождения израильских заложников и временного прекращения огня в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве протестующие требуют досрочных выборов и освобождения заложников.

Также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что движение ХАМАС до сих пор не дало ответа по сделке касательно прекращения огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.