WSJ: Макрон не собирается обращаться к НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО
- AFP
Автор статьи отметил, что перспектива присутствия западных войск на Украине подняла острый вопрос о том, как союзники должны реагировать, если кто-то из военнослужащих погибнет в результате боёв с ВС России.
Однако Макрон заявил американским властям, что в случае такого сценария их вмешательство не потребуется.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отправка войск на Украину приблизит прямой конфликт с Россией.