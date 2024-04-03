WSJ: Макрон не собирается обращаться к НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил партнёрам, что не намерен обращаться к НАТО, если отправит свои войска на Украину и российская армия нанесёт по ним удар. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.

Автор статьи отметил, что перспектива присутствия западных войск на Украине подняла острый вопрос о том, как союзники должны реагировать, если кто-то из военнослужащих погибнет в результате боёв с ВС России.

Однако Макрон заявил американским властям, что в случае такого сценария их вмешательство не потребуется.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отправка войск на Украину приблизит прямой конфликт с Россией.