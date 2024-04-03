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WSJ: Макрон не собирается обращаться к НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил партнёрам, что не намерен обращаться к НАТО, если отправит свои войска на Украину и российская армия нанесёт по ним удар. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.
WSJ: Макрон не собирается обращаться к НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО
  • AFP

Автор статьи отметил, что перспектива присутствия западных войск на Украине подняла острый вопрос о том, как союзники должны реагировать, если кто-то из военнослужащих погибнет в результате боёв с ВС России.

Однако Макрон заявил американским властям, что в случае такого сценария их вмешательство не потребуется.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отправка войск на Украину приблизит прямой конфликт с Россией.

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