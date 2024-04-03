Совфед призвал ООН и другие страны осудить попытки Запада вмешаться в выборы
- РИА Новости
«Совет Федерации призывает Организацию Объединённых Наций, международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по вмешательству в подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации», — сказано в обращении.
Сенаторы Российской Федерации вместе с этим приветствуют позицию государств мирового большинства, которые отказались поддержать инициированное США и их сателлитами заявление с осуждением организации выборов президента России.
3 апреля Совет Федерации обратился к ООН и международным парламентским организациям, а также к парламентам иностранных государств из-за попыток вмешательства в президентские выборы в России.
Сенаторы также отметили, что киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами, предпринимал попытки сорвать выборы президента России.