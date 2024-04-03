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Совфед призвал ООН и другие страны осудить попытки Запада вмешаться в выборы

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Совфед России призывает ООН и парламенты иностранных государств осудить координируемые США действия коллективного Запада по вмешательству в российские президентские выборы.
Совфед призвал ООН и другие страны осудить попытки Запада вмешаться в выборы
  • РИА Новости

«Совет Федерации призывает Организацию Объединённых Наций, международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по вмешательству в подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации», — сказано в обращении.

Сенаторы Российской Федерации вместе с этим приветствуют позицию государств мирового большинства, которые отказались поддержать инициированное США и их сателлитами заявление с осуждением организации выборов президента России.

3 апреля Совет Федерации обратился к ООН и международным парламентским организациям, а также к парламентам иностранных государств из-за попыток вмешательства в президентские выборы в России.

Сенаторы также отметили, что киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами, предпринимал попытки сорвать выборы президента России.

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