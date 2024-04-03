Совфед: Киев пытался сорвать выборы президента России, нанося удары по мирным
- РИА Новости
«(ВСУ. — RT) осуществили получившие жёсткий отпор попытки вооружённого прорыва на территории Курской и Белгородской областей. В результате этих преступных акций погибли мирные жители, в том числе дети», — говорится в обращении Совфеда.
Как подчеркнул Совет Федерации, на следующий день после определения результатов выборов президента в концертном зале «Крокус Сити Холл» иностранными гражданами был совершён кровавый террористический акт.
3 апреля Совет Федерации обратился к ООН и международным парламентским организациям, а также к парламентам иностранных государств из-за попыток вмешательства в президентские выборы в России.