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Совфед: Киев пытался сорвать выборы президента России, нанося удары по мирным

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Киевский режим, подстрекаемый натовскими кураторами, предпринимал попытки сорвать выборы президента России: украинские военные обстреливали избирательные участки в приграничных регионах Российской Федерации и применяли в период выборов несущие взрывчатые вещества беспилотники против гражданских объектов. Об этом заявил Совет Федерации в обращении к ООН и иностранным парламентам.
Совфед: Киев пытался сорвать выборы президента России, нанося удары по мирным
  • РИА Новости

«(ВСУ. — RT) осуществили получившие жёсткий отпор попытки вооружённого прорыва на территории Курской и Белгородской областей. В результате этих преступных акций погибли мирные жители, в том числе дети», — говорится в обращении Совфеда.

Как подчеркнул Совет Федерации, на следующий день после определения результатов выборов президента в концертном зале «Крокус Сити Холл» иностранными гражданами был совершён кровавый террористический акт.

3 апреля Совет Федерации обратился к ООН и международным парламентским организациям, а также к парламентам иностранных государств из-за попыток вмешательства в президентские выборы в России.

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