Совфед обратился к ООН и парламентам из-за попыток вмешательства в выборы

Совет Федерации обратился к ООН и международным парламентским организациям, а также к парламентам иностранных государств из-за попыток вмешательства в президентские выборы в России.

«Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации решительно осуждает попытки внешнего вмешательства в подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации, начавшиеся ещё до их назначения», — говорится в обращении Совфеда.

Попытки вмешательства, часто координируемые Вашингтоном, проводились по нескольким направлениям. Среди них принятие в октябре 2023 года ПАСЕ резолюции, в которой ставятся под сомнение не только сами выборы президента, но и положения Конституции России. Также Совфед отметил публичные заявления высокопоставленных западных политиков, включая председателя Европейского парламента Роберты Метсолы, о непризнании результатов выборов.

Кроме того, фиксировались попытки создания незаконной цифровой платформы для проведения из-за границы фейковых «альтернативных» выборов президента. Были и нарушения запрета на предвыборную агитацию в дни голосования, в том числе путём протестной акции, инспирированной из-за рубежа.

Кроме того, Совфед обратил внимание на препятствование прибытию в Россию приглашённых международных наблюдателей.

По итогам выборов в России Владимир Путин избран президентом в пятый раз. Итоговая явка с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил недовольство тем, как в России прошли президентские выборы.