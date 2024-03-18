Боррель выразил недовольство тем, как в России прошли президентские выборы

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил недовольство тем, как в России прошли президентские выборы, на которых с большим отрывом победил Владимир Путин. Как считает европейский чиновник, российские избиратели были «лишены доступа к достоверной информации».

РИА Новости

«Выборы проходили в постоянно сужающемся политическом пространстве, что привело к тревожному росту нарушений гражданских и политических прав», — утверждает Боррель в своём заявлении. Евросоюз также сожалеет о решении России не приглашать наблюдателей БДИПЧ на выборы, отметил дипломат. Генсек ШОС, глава миссии наблюдателей на выборах президента России Чжан Мин выразил уверенность в проведении честного голосования.