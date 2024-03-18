RT в Telegram
Подпишись

Боррель выразил недовольство тем, как в России прошли президентские выборы

Короткая ссылка
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил недовольство тем, как в России прошли президентские выборы, на которых с большим отрывом победил Владимир Путин. Как считает европейский чиновник, российские избиратели были «лишены доступа к достоверной информации».
Боррель выразил недовольство тем, как в России прошли президентские выборы
  • РИА Новости

«Выборы проходили в постоянно сужающемся политическом пространстве, что привело к тревожному росту нарушений гражданских и политических прав», — утверждает Боррель в своём заявлении.

Евросоюз также сожалеет о решении России не приглашать наблюдателей БДИПЧ на выборы, отметил дипломат.

Генсек ШОС, глава миссии наблюдателей на выборах президента России Чжан Мин выразил уверенность в проведении честного голосования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить