Боррель выразил недовольство тем, как в России прошли президентские выборы
- РИА Новости
«Выборы проходили в постоянно сужающемся политическом пространстве, что привело к тревожному росту нарушений гражданских и политических прав», — утверждает Боррель в своём заявлении.
Евросоюз также сожалеет о решении России не приглашать наблюдателей БДИПЧ на выборы, отметил дипломат.
Генсек ШОС, глава миссии наблюдателей на выборах президента России Чжан Мин выразил уверенность в проведении честного голосования.