Генсек ШОС выразил уверенность в честности президентских выборов в России

Генсек ШОС, глава миссии наблюдателей на выборах президента России Чжан Мин выразил уверенность в проведении честного голосования.

Он отметил, что ШОС наблюдает за российскими выборами более 15 лет.

«За этот период наши ожидания по обеспечению честных и независимых выборов оправдались, и я считаю, что президентские выборы 2024 года не станут исключением», — сказал Мин РИА Новости.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее сообщила, что общая явка избирателей на выборы президента России с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 61,37%.