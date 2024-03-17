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Генсек ШОС выразил уверенность в честности президентских выборов в России

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Генсек ШОС, глава миссии наблюдателей на выборах президента России Чжан Мин выразил уверенность в проведении честного голосования.
Генсек ШОС выразил уверенность в честности президентских выборов в России
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что ШОС наблюдает за российскими выборами более 15 лет.

«За этот период наши ожидания по обеспечению честных и независимых выборов оправдались, и я считаю, что президентские выборы 2024 года не станут исключением», — сказал Мин РИА Новости.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее сообщила, что общая явка избирателей на выборы президента России с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 61,37%.

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