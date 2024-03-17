Общая явка на выборы президента России с учётом ДЭГ достигла 61,37%

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что общая явка избирателей на выборы президента России с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 61,37%.

По словам Памфиловой, эти данные актуальны на 09:45 мск 17 марта.

«Явка составила 61,37%», — сказала она.

Ранее стало известно, что около 4,3 млн человек проголосовали на выборах президента России в Москве.