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МИД: Россия в курсе участия наёмников из Швеции в боевых действиях на стороне Киева

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Москве известно об участии шведских наёмников в боевых действиях на стороне киевского неонацистского режима.

Об этом сообщили в МИД России, передаёт РИА Новости.

«Как сообщало Минобороны России, общее количество шведских наёмников на территории Украины составляло до 90 человек, из которых 25 уже уничтожены», — заявили в ведомстве.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что НАТО на территории нескольких государств готовит наёмников для операций против России.

Также ВС России нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников.

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