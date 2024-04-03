Москве известно об участии шведских наёмников в боевых действиях на стороне киевского неонацистского режима.

Об этом сообщили в МИД России, передаёт РИА Новости.

«Как сообщало Минобороны России, общее количество шведских наёмников на территории Украины составляло до 90 человек, из которых 25 уже уничтожены», — заявили в ведомстве.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что НАТО на территории нескольких государств готовит наёмников для операций против России.

Также ВС России нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников.