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Патрушев: инструкторы НАТО готовят наёмников для операций против России

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что НАТО на территории нескольких государств готовит наёмников для операций против России.

Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

Патрушев отметил, что инструкторы альянса на территории нескольких государств проводят подготовку наёмников и диверсантов для их участия в антироссийских операциях.

НАТО при этом не гнушается использовать террористические организации в своих интересах, добавил он.

Секретарь Совбеза добавил, что члены альянса послушно вводят санкции, тратят средства на разведку, психологические операции и кибератаки.

Патрушев также заявил, что НАТО стало стороной в украинском конфликте и альянс активно участвует в организации ВСУ обстрелов российских территорий.

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