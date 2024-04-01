Минобороны: ВС России нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников

Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наёмников в районе Харькова. Об этом сообщили в Минобороны России.

РИА Новости

«Поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе города Харькова», — заявили в ведомстве. Отмечается, что также уничтожены радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Ранее появилась информация, что на кладбищах стран Европы растёт число могил наёмников Вооружённых сил Украины, погибших в зоне специальной военной операции в ходе боевых действий.