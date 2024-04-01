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Минобороны: ВС России нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников

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Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наёмников в районе Харькова. Об этом сообщили в Минобороны России.
Минобороны: ВС России нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников
  • РИА Новости

«Поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе города Харькова», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что также уничтожены радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Ранее появилась информация, что на кладбищах стран Европы растёт число могил наёмников Вооружённых сил Украины, погибших в зоне специальной военной операции в ходе боевых действий.

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