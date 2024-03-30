На кладбищах стран Европы растёт число могил наёмников Вооружённых сил Украины, погибших в зоне специальной военной операции в ходе боевых действий.

Об этом пишет РИА Новости.

Так, например, одна из могил расположена на военном кладбище в Варшаве. На могильной плите значится имя местного жителя Даниеля Штыбера, 1987 года рождения.

«Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Поляк-доброволец», — также гласит надпись.

Ранее гражданин Польши, с мая 2022 года являющийся наёмником ВСУ, признал факты гибели своих соотечественников в ходе боевых действий в зоне спецоперации.