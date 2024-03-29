Польский наёмник ВСУ подтвердил гибель соотечественников в зоне спецоперации
- AP
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Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.
По его словам, воюющих на стороне Украины поляков «немного».
«Скажу так: погибло нас до двадцати», — цитирует его РИА Новости.
При этом ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в зоне спецоперации уничтожены более 5,8 тыс. иностранных намёников, в том числе 1427 из Польши.
Ранее стало известно, что четверо колумбийских наёмников ВСУ ликвидированы при ударе в подконтрольном Киеву городе Курахово в ДНР.