Гражданин Польши, с мая 2022 года являющийся наёмником Вооружённых сил Украины, признал факты гибели своих соотечественников в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции.

Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, воюющих на стороне Украины поляков «немного».

«Скажу так: погибло нас до двадцати», — цитирует его РИА Новости.

При этом ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в зоне спецоперации уничтожены более 5,8 тыс. иностранных намёников, в том числе 1427 из Польши.

Ранее стало известно, что четверо колумбийских наёмников ВСУ ликвидированы при ударе в подконтрольном Киеву городе Курахово в ДНР.