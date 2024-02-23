Четверо колумбийских наёмников ВСУ ликвидированы при ударе в подконтрольном Киеву городе Курахово в ДНР.

Об этом пишет La Vanguardia.

«Там погибли четверо колумбийских солдат», — говорится в публикации.

По данным газеты, о гибели одного из колумбийцев родственникам сообщил его сослуживец.

Отмечается, что мать наёмника обратилась к властям в Боготе с просьбой помочь вернуть тело сына на родину, однако там, согласно статье, «умыли руки и не дали ответа».

Ранее в Минобороны России заявили, что найденные в Авдеевке улики подтверждают наличие наёмников в ВСУ.