Vanguardia: четыре колумбийских наёмника ВСУ погибли при ударе в ДНР
Об этом пишет La Vanguardia.
«Там погибли четверо колумбийских солдат», — говорится в публикации.
По данным газеты, о гибели одного из колумбийцев родственникам сообщил его сослуживец.
Отмечается, что мать наёмника обратилась к властям в Боготе с просьбой помочь вернуть тело сына на родину, однако там, согласно статье, «умыли руки и не дали ответа».
Ранее в Минобороны России заявили, что найденные в Авдеевке улики подтверждают наличие наёмников в ВСУ.