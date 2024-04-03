TVBS: в тайваньском Синьбэе после землетрясения обрушилось здание завода
Здание завода по производству пластмассы обрушилось в городе Синьбэй на севере Тайваня после сильного землетрясения.
Об этом информирует телеканал TVBS, передаёт РИА Новости.
Ранее один человек погиб, 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване.
Также цунами достигло побережья японского острова Исигаки и острова Ёнагуни после землетрясения у Тайваня.
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