TVBS: в тайваньском Синьбэе после землетрясения обрушилось здание завода

Здание завода по производству пластмассы обрушилось в городе Синьбэй на севере Тайваня после сильного землетрясения.

Об этом информирует телеканал TVBS, передаёт РИА Новости. Ранее один человек погиб, 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване. Также цунами достигло побережья японского острова Исигаки и острова Ёнагуни после землетрясения у Тайваня.