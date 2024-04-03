NHK: цунами высотой 3 метра достигло японского острова Ёнагуни
Цунами высотой 3 м достигло побережья японского острова Ёнагуни после мощного землетрясения магнитудой 7,5 у восточных берегов Тайваня.
Об этом сообщил телеканал NHK.
По его данным, высота волны может вырасти.
Ранее землетрясение магнитудой 7,5 произошло недалеко от Тайваня.
Позже второе землетрясение магнитудой 6,6 произошло у восточного побережья Тайваня.
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