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NHK: цунами высотой 3 метра достигло японского острова Ёнагуни

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Цунами высотой 3 м достигло побережья японского острова Ёнагуни после мощного землетрясения магнитудой 7,5 у восточных берегов Тайваня.

Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, высота волны может вырасти.

Ранее землетрясение магнитудой 7,5 произошло недалеко от Тайваня.

Позже второе землетрясение магнитудой 6,6 произошло у восточного побережья Тайваня.

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