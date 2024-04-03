NHK: цунами высотой 3 метра достигло японского острова Ёнагуни

Цунами высотой 3 м достигло побережья японского острова Ёнагуни после мощного землетрясения магнитудой 7,5 у восточных берегов Тайваня.

Об этом сообщил телеканал NHK. По его данным, высота волны может вырасти. Ранее землетрясение магнитудой 7,5 произошло недалеко от Тайваня. Позже второе землетрясение магнитудой 6,6 произошло у восточного побережья Тайваня.